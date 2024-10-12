Турция ограничит закупки российской стали

Турция вводит пошлины на стальную продукцию из России. Впредь российская сталь будет облагаться дополнительным налогом от 6 до 9 процентов в зависимости от производителя, говорится в решении правительства Турции, опубликованном в Official Gazette в пятницу, 11 октября.

Меры введены на срок в 5 лет и связаны с „несправедливой конкуренцией“ и демпингом со стороны иностранных поставщиков, которые вредят местному производству стали, пояснили в Кабмине Турции. Аналогичные пошлины Анкара вводит для производителей стали из Индии и Японии. Для китайской стали пошлины устанавливаются на запретительном уровне - до 43 процентов.

Проблемы российских сталеваров