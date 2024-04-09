Турция ограничит экспорт товаров в Израиль до прекращения огня в секторе Газа

Ограничения коснутся товаров из 54 различных категорий, включая железо, мрамор, сталь, цемент, алюминий, кирпич, удобрения, строительное оборудование, авиационное топливо и многое другое. В заявлении ведомства сказано, что эти меры приняты после того, как Израиль отклонил просьбу Анкары принять участие в сбросе гуманитарной помощи с воздуха в сектор Газа. Ограничения вступают в силу во вторник.

"Это решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль, согласно своим обязательствам, вытекающим из международного права, срочно не объявит о прекращении огня в секторе Газа и не позволит беспрепятственно поставлять достаточную гуманитарную помощь в сектор Газа", – говорится в сообщении.