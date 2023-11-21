Турция объявила о встрече по сектору Газа в Москве

"Главная цель группы состоит в скорейшем достижении прекращения огня и отправке гуманитарной помощи в сектор Газа", - цитирует заявление МИД Турции в этой связи агентство Reuters. Указывается, что контактная группа была создана на совместном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, проходившем 11 ноября в столице Саудовской Аравии Рияде.

Первая встреча этой группы состоится 21 ноября в Пекине, а следующее заседание пройдет 22 ноября в Москве. Как заявил глава турецкой дипломатии Хакан Фидан, Анкара приложит все усилия к тому, чтобы решением конфликта на Ближнем Востоке стало существования двух государств.

20 ноября МИД Турции сообщал о планах провести 21 ноября политические консультации с Россией "по двусторонним и региональным вопросам" с участием замминистра иностранных дел Турции, послом Бураком Акчапаром и замов главы МИД РФ Сергея Вершинина и Александра Грушко.

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