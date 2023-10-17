Турция обсуждает с ХАМАС освобождение иностранцев, гражданских лиц и детей

 
bbcrussian.com
„Hamas" teroristai nusifilmavo su įkaitais paimtais izraeliečių vaikais
„Hamas" teroristai nusifilmavo su įkaitais paimtais izraeliečių vaikais
ФОТО: twitter

Как сообщает Reuters, Турция ведет переговоры с палестинской боевой группировкой ХАМАС об освобождении иностранцев, гражданских лиц и детей, находящихся в заложниках у этой группировки. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Хакан Фидан.

По его словам, «многие страны» обратились к Турцию с просьбами об освобождении своих граждан, удерживаемых ХАМАС.

По словам источника Reuters в министерстве иностранных дел, в понедельник Фидан обсуждал этот вопрос с лидером ХАМАС Исмаилом Хания.

В понедельник один из лидеров ХАМАС Халед Машааль заявил, что у группировки «есть всё необходимое» для освобождения всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, что можно интерпретировать как желание использовать заложников в качестве разменной монеты, чтобы добиться освобождения палестинских заключенных.

Вскоре после этого заявления вооруженное крыло группировки отдельно заявило, что неграждане Израиля, взятые в заложники, — это «гости», которые будут освобождены, «когда позволят обстоятельства».

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