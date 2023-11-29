Турция может до конца года одобрить принятие Швеции в НАТО

"Скажу так: результатом встречи было заявление, что это (ратификация парламентом Турции шведской заявки) произойдет до конца года", - цитируют журналисты собеседника.

Ранее, 16 ноября, агентство Reuters сообщало, что комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение заявки Швеции на вступление в НАТО, сославшись на необходимость дальнейшего разбирательства. Одобрение комиссии необходимо, чтобы вопрос ратификации вступления Швеции в НАТО был вынесен на голосование в турецком парламенте.

Ратификация Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне российского вторжения в Украину. Турция до сих пор отказывалась одобрить заявку Швеции, обвиняя ее в "поддержке террористов". "Террористами" Анкара считает, в частности, проживающих в Швеции курдских активистов и добивается от Стокгольма более жесткого курса в их отношении.