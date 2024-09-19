Турция и Россия высылают туркменских оппозиционеров на родину. Там их ждут тюрьма и пытки

Два события, на первый взгляд далеких от политики — пандемия коронавируса и стихийное бедствие — стали катализаторами, подтолкнувшими туркменистанцев к объединению в гражданское общество. Это общество вынуждено существовать за пределами страны — там, где еще возможно участвовать в протестах и записывать ролики о коррупции во власти. Но даже за границей активисты не чувствуют себя в безопасности: Турция и Россия, поддерживая тесные связи с Туркменистаном, депортируют оппозиционеров обратно на родину, где их ждут уголовные преследования и пыточные тюрьмы.