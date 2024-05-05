Трудности перевода. Криптовалюта для пенсионеров, зарплата по чужому паспорту и другие финансовые махинации на оккупированных территориях Украины

Но в реальности на «новых территориях», под оккупацией, работает только один банк РФ — зато большой, уже «подсанкционный», прямо из первой пятерки: «Промсвязьбанк» (ПСБ). Мало того, ПСБ, зайдя на оккупированные территории, прекратил существование единственных в своем роде «республиканских» банков «ДНР» и «ЛНР». Путин просто распорядился о том, что «государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы «Промсвязьбанку». В то же время далеко не все жители оккупированных территорий готовы перейти на обслуживание российским банком (тем более, что для этого нужно получить паспорт РФ) — тем более, что к их услугам огромное количество «черных менял», обналичивающих украинские пенсии и зарплаты всевозможными способами, включая криптовалюту. Как устроен этот процесс, читайте в новом материале из серии «Оккупированные», которую «Спектр» выпускает совместно с изданием DELFI.