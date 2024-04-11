Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция в Киевской области — полностью разрушена в результате российского удара

 
Медуза
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix

Трипольская тепловая электростанция в Киевской области была полностью разрушена в результате российского удара в ночь на 11 апреля, заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава Наблюдательного совета "Центрэнерго" Андрей Гота

По его словам, в результате попаданий в турбинном цехе произошел сильный пожар. На предприятии продолжаются работы по его локализации. "Все работники, которые были на смене при обстреле, живы", — добавил Гота.

Ранее мэр города Украинка, расположенного недалеко от станции, Александр Туренко призвал местных жителей «плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения», а также зарядить все устройства и запастись водой. Позднее мэр отредактировал свой пост в фейсбуке, убрав из него пункт про окна.

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