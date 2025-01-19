Tripadvisor, держись: в Италии меняют правила игры для туристов

Предлагаемый закон, поддержанный министром туризма Италии Даниэлой Сантанче, возложит на сайты туристических отзывов, такие как Tripadvisor, обязанность проверять, что каждый, кто оставляет отзыв, действительно посетил заведение, о котором пишет отзыв, а не получает деньги за положительную оценку, пишет CNN.
Любой отзыв должен быть подтвержден действительным удостоверением личности, а автор должен будет доказать, что он был в заведении не ранее, чем за две недели до написания отзыва.
Согласно проекту закона, который, как ожидается, пройдет через обе палаты парламента без возражений, он призван ограничить недобросовестную конкуренцию, выявить скрытую рекламу и искоренить мошенничество.
„Сегодняшний день знаменует собой важный шаг в деле защиты нашего бизнеса“, - заявила Сантанче, представляя законопроект. По ее словам, „нормативное вмешательство“ будет гарантировать, что отзывы, которые часто являются основным фактором при принятии решения о бронировании отеля или ресторана, будут правдивыми, сказала она парламенту. Это, в свою очередь, защитит рабочие места и повысит качество туризма.
На то, как пишутся отзывы, также будет оказано влияние, и право отвечать и требовать удаления плохих отзывов об отелях или ресторанах также предусмотрено в проекте закона. Закон также позволяет туристическим компаниям требовать удаления любых плохих отзывов - даже правдивых - через два года, если проблема была явно решена.
А что насчет инфлюенсеров?
По данным итальянского Управления по регулированию коммуникаций, которому поручено следить за соблюдением законодательства, новый закон также сделает незаконным выплату кому-либо денег за написание положительного отзыва или предложение поощрений в виде скидок на услуги.
Представитель этого органа сообщил CNN, что кодексы поведения для менеджеров и рекомендации по контролю за соблюдением закона еще не разработаны.
Закон станет первым в своем роде в Европе.
Confescercenti Nazionale, ассоциация, представляющая интересы небольших туристических компаний, заявила, что предложенный закон не является достаточно широким.
„Мы ожидали многого, а нашли очень мало“, - говорится в заявлении группы после того, как законопроект был представлен во вторник. - „Он, безусловно, недостаточен для эффективного укрепления системы итальянских микро-, малых и средних предприятий“.
Assoutenti, итальянская ассоциация некоммерческих организаций, предупредила, что законопроект должен распространяться на сайты социальных сетей, а не только на официальные сайты отзывов.
„Любая мера, гарантирующая потребителям большую прозрачность при выборе товаров и услуг, приветствуется“, - говорится в заявлении группы.
„Однако необходимо также более эффективно регулировать сферу социальных сетей, где огромное количество авторитетов и микроинфлюенсеров ежедневно проводят обзоры ресторанов, клубов, спа-салонов и средств размещения, публикуя материалы, которые выглядят как личные и незаинтересованные мнения, но на самом деле являются результатом коммерческих соглашений или подарков, о которых не всегда четко сообщается общественности“.
В настоящее время законопроект распространяется только на отели, рестораны и личные сайты, но со временем может распространиться на товары и услуги, включая отзывы, оставленные на крупных международных сайтах, таких как Amazon.