Tripadvisor, держись: в Италии меняют правила игры для туристов

Предлагаемый закон, поддержанный министром туризма Италии Даниэлой Сантанче, возложит на сайты туристических отзывов, такие как Tripadvisor, обязанность проверять, что каждый, кто оставляет отзыв, действительно посетил заведение, о котором пишет отзыв, а не получает деньги за положительную оценку, пишет CNN.

Любой отзыв должен быть подтвержден действительным удостоверением личности, а автор должен будет доказать, что он был в заведении не ранее, чем за две недели до написания отзыва.

Согласно проекту закона, который, как ожидается, пройдет через обе палаты парламента без возражений, он призван ограничить недобросовестную конкуренцию, выявить скрытую рекламу и искоренить мошенничество.