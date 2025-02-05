"Трибунал для Путина" будет создан на основе Совета Европы

„Мы не можем допустить, чтобы преступление агрессии осталось безнаказанным, - сказала глава европейской дипломатии. - Спецтрибунал - это также часть давления на Путина и его режим, чтобы они прекратили эту войну. Это сигнал другим агрессорам и тем, кто намеревается напасть на соседние страны. Вот почему эти сигналы важны, а кто с кем разговаривает, конечно, каждый решает сам“.