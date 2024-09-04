2024.09.04 13:52

Три украинских министра и глава фонда подали в отставку

 
Deutsche welle
Ukrainos vėliava
Ukrainos vėliava
ФОТО: Andrew Angelov | Shutterstock

В Верховную раду подали заявления на увольнение главы трех министерств - юстиции, по вопросам стратегических отраслей промышленности и защиты окружающей среды, глава Фонда госимущества и два вице-премьера.

Заявления на увольнение подали три украинских министра и глава Фонда госимущества, сообщил в Facebook во вторник, 3 сентября, спикер парламента Руслан Стефанчук. „В Верховную раду Украины поступили заявления об отставке от: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца. Также заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля“, - говорится в сообщении.

Через несколько часов Стефанчук добавил, что парламент получил аналогичные заявления от вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной и вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. Спикер указал, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной рады.

Александр Камышин подтвердил в Telegram, что написал заявление на увольнение с должности министра. Он добавил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной раде. „Продолжу работать в оборонке, но в другой роли“, - написал он.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии