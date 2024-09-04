Три украинских министра и глава фонда подали в отставку

Александр Камышин подтвердил в Telegram, что написал заявление на увольнение с должности министра. Он добавил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной раде. „Продолжу работать в оборонке, но в другой роли“, - написал он.