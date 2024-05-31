Три северных страны подписали договоры о безопасности с Украиной

Швеция в 2024-2026 годах выделит на помощь воюющей Украине 6,5 миллиарда евро. В пакет помощи войдут самолёты-разведчики ASC 890 - "летающие радары". В перспективе Украина может получить также истребители JAS 39 Gripen. Кроме того, Украине будут поставлены бронетехника, боеприпасы, артиллерия и системы ПВО.
Исландия зафиксировала сумму ежегодной финансовой поддержки Украины на период 2024-2028 года - около 4 миллиардов исландских крон (примерно 29 миллионов долларов). Северная страна обязуется продолжать транспортировать в Украину военную помощь, выделенную союзниками по НАТО, оказывать ей экономическую и гуманитарную поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стокгольме с премьер-министрами Швеции Ульфом Кристерссоном, Исландии - Бьярни Бенедиктссоном и Норвегии - Йонасом Гар Стёре. Он поблагодарил страны за поддержку и подчеркнул, что только вместе они могут противостоять российской агрессии, которая угрожает всей Европе. Зеленский предупредил, что Кремль намерен расширять войну: в частности, готовится сорвать "саммит мира" в Швейцарии и готовит провокации в Балтийском регионе.