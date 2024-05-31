Три северных страны подписали договоры о безопасности с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стокгольме с премьер-министрами Швеции Ульфом Кристерссоном, Исландии - Бьярни Бенедиктссоном и Норвегии - Йонасом Гар Стёре. Он поблагодарил страны за поддержку и подчеркнул, что только вместе они могут противостоять российской агрессии, которая угрожает всей Европе. Зеленский предупредил, что Кремль намерен расширять войну: в частности, готовится сорвать "саммит мира" в Швейцарии и готовит провокации в Балтийском регионе.