Три профессора - критика Трампа покидают Йель и США

Исследователь фашизма, профессор философии Йельского университета Джейсон Стэнли покидает элитный американский вуз и уезжает из США. Известный историк Тимоти Снайдер и его жена Марси Шор, также специализирующаяся на изучении фашизма, объявили об аналогичном решении еще раньше - после выборов президента США в ноябре 2024 года. Все трое с осени 2025 года будут преподавать в Школе международных отношений и государственной политики имени Питера Мунка в Университете Торонто. Стэнли подтвердил это в интервью газете Zeit Online, опубликованном в субботу, 29 марта.