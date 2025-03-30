Три профессора - критика Трампа покидают Йель и США

Исследователь фашизма, профессор философии Йельского университета Джейсон Стэнли покидает элитный американский вуз и уезжает из США. Известный историк Тимоти Снайдер и его жена Марси Шор, также специализирующаяся на изучении фашизма, объявили об аналогичном решении еще раньше - после выборов президента США в ноябре 2024 года. Все трое с осени 2025 года будут преподавать в Школе международных отношений и государственной политики имени Питера Мунка в Университете Торонто. Стэнли подтвердил это в интервью газете Zeit Online, опубликованном в субботу, 29 марта.
По словам Джейсона Стэнли, он подал заявление об увольнении после того, как Колумбийский университет принял решение пересмотреть регламент проведения протестов, правила безопасности и работу факультета изучения Ближнего Востока, выполняя требования администрации Дональда Трампа. Это было сделано на фоне отзыва у учебного заведения 400 млн долларов (369 млн евро) госфинансирования.
„Не было никаких законных оснований лишать университет финансирования. Это было чистое издевательство. А что делает Колумбия? Она подчиняются всему, что от нее требуют“, - заявил Стэнли.
„Все в США сейчас хотят только одного: выжить“
„Все в США сейчас хотят только одного: выжить. Газеты, университеты, юридические фирмы - все думают только о себе. Мы должны держаться вместе. Когда на Колумбию была совершена атака, Йель и другие университеты должны были проявить солидарность. Этого не произошло, - констатировал он. - Все боятся стать следующей Колумбией“.
„То, что мы видим сейчас, - это и есть фашизм, - добавил Стэнли, критикующий политику Трампа, прогнозируя: - Вмешательство государства будет усиливаться, и оно будет систематическим“.