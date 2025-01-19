Три министра Израиля ушли в отставку из-за перемирия с ХАМАС

Три израильских министра подали в отставку в знак протеста против заключенного перемирия Израиля с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на заявление крайне правой партии „Оцма ехудит“ („Еврейская сила“), представителями которой являются все трое. Из сообщения следует, что лидер „Оцма ехудит“, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он „перешел все идеологические красные линии“, назвав сделку с ХАМАС „полной победой терроризма“. Бен-Гвир заявил также, что такое соглашение „создает условия для будущих похищений“.