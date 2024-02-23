Три человека погибли в Одессе в результате атаки дронов

Украина вновь подверглась ракетным ударам и атаке дронов со стороны России. Три человека погибли в ночь на пятницу, 23 февраля, в Одессе, где обломки сбитого над морем дрона упали на здание предприятия, что привело к пожару, сообщили Силы обороны юга Украины.

По информации главы областной военной администрации Олега Кипера, при ударе по Одесской области были задействованы ударные дроны Shahed-131/136 и ракеты типа Х-31П и Х-22.

В Днепре в результате попадания по жилому многоэтажному дому и предприятию пострадали восемь человек, рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Всего в течение ночи российские войска запустили по Украине шесть ракет типа С-300, Х-22 и Х-31П, а также 31 беспилотник Shahed. Из них 23 дрона силам ПВО удалось сбить над территорией Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей, заявили Воздушные силы ВСУ.