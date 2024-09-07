Три человека погибли в Константиновке после удара армии РФ

В результате артиллерийского обстрела российской армией деревни Константиновка в Донецкой области погибли три мирных жителя. Еще трое получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в субботу, 7 сентября. „Россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь“, - написал он.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден многоэтажный дом, аптека, шесть автомобилей и три линии электропередач.

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