Третий день выборов и акция "Полдень против Путина"

Кроме действующего президента на выборах три кандидата – Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди", депутаты Госдумы Николай Харитонов от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала.

В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей, по официальным данным, превысила 38%, во второй - 58%. Были попытки поджогов избирательных участков и порчи бюллетеней, когда урны для них заливались чернилами и зелёнкой. За первые сутки голосования Следственный комитет возбудил минимум 15 уголовных дел по статье о "воспрепятствовании работе избирательных комиссий", сообщает "Новая газета Европа".