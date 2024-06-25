Трампу советуют принудить Украину к переговорам с Россией

По их словам, стратегия по Украине уже была представлена экс-президенту и получила его „положительную реакцию“. „Я не утверждаю, что он согласился с ней или с каждым ее словом, но мы были рады получить такой отклик“, - заявил один из них.

Согласно этому плану, переговоры о мире должны проводиться с учетом „имеющейся линии фронта“. Киев при этом не обязан официально отдавать РФ свои территории. Тем не менее, в беседе с Reuters Флейтц выразил сомнение в том, что украинские войска смогут в ближайшем будущем взять под контроль регионы, оккупированные российской армией. „Мы обеспокоены тем, что это превратилось в войну на истощение, в которой погибнет целое поколение молодых людей“, - сказал он.