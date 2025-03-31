Трамп: Зеленский хочет выйти из сделки по ископаемым

При этом отмечается, что украинские чиновники во время разговора с американскими коллегами высказали свои опасения насчет предложенного документа. Представители Соединенных Штатов же не стали возражать против них, особенно в части потенциального вступления Украины в Евросоюз. „Это говорит о том, что Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений“, - передает Bloomberg позицию неназванного собеседника.