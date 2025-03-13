Трамп: заявление Путина о перемирии "многообещающее, но неполное"

"Путин выступил с очень многообещающим заявлением", — сказал Трамп на пресс-конференции с генеральным секретарем Марком Рютте. Однако, по его мнению, эти высказывания остаются „неполными“.
Трамп подтвердил готовность обсудить с Путиным инициативу о прекращении огня. Он также сообщил, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ведет „серьезные переговоры в России“ и вскоре встретится с российским лидером.
„Надеюсь, Россия поступит правильно“, — добавил Трамп, выразив желание видеть реальное прекращение огня.
Президент США также рассказал о переговорах Вашингтона с украинской стороной по условиям перемирия. Обсуждались контроль над территориями, Запорожской АЭС и перспективы членства Украины в НАТО.
„Мы обсуждали [с Украиной] территории, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если в нем не будет смысла. Так что мы говорим: „Смотрите, это вы можете получить, а это — не можете“. Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО. Все знают ответ, он известен уже 40 лет. Многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира“, — заявил Трамп.