Трамп: заявление Путина о перемирии "многообещающее, но неполное"

„Мы обсуждали [с Украиной] территории, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если в нем не будет смысла. Так что мы говорим: „Смотрите, это вы можете получить, а это — не можете“. Обсуждался вопрос НАТО и членства в НАТО. Все знают ответ, он известен уже 40 лет. Многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для всего мира“, — заявил Трамп.