2025.03.19 21:09

Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским

 
Deutsche Welle
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis
ФОТО: JIM WATSONTETIANA DZHAFAROVA | AFP / Scanpix

По словам Трампа, большая часть беседы с Зеленским касалась тем проведенных днем ранее переговоров с Путиным. Президент США заявил, что телефонный разговор с украинским лидером прошел „очень хорошо“.

На следующий день после разговора между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным глава Белого дома провел часовую телефонную беседу и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сам Трамп написал в среду, 19 марта, в своей соцсети Truth Social, подчеркнув, что это был „очень хороший телефонный разговор“.

По его словам, большая часть беседы была посвящена обсуждению вчерашних переговоров с Путиным, „чтобы согласовать требования и потребности России и Украины“. „Мы движемся в правильном направлении“, - указал Трамп.

Он пообещал, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента по национальной безопасности Майкл Уолц сообщат о подробностях разговора, заявление об этом должно быть опубликовано в ближайшее время.

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