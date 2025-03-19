Трамп заявил об "очень хорошем разговоре" с Зеленским

На следующий день после разговора между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным глава Белого дома провел часовую телефонную беседу и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сам Трамп написал в среду, 19 марта, в своей соцсети Truth Social, подчеркнув, что это был „очень хороший телефонный разговор“.

По его словам, большая часть беседы была посвящена обсуждению вчерашних переговоров с Путиным, „чтобы согласовать требования и потребности России и Украины“. „Мы движемся в правильном направлении“, - указал Трамп.