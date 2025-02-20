Трамп заявил о срыве соглашения с Украиной по полезным ископаемым

„У нас была сделка по редкоземельным металлам и прочему, но они нарушили эту сделку два дня назад“, — сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

В своем выступлении Трамп продолжил нападки на украинского президента Владимира Зеленского и заявил, что США потратили 350 млрд долларов на помощь Киеву, но, в отличие от европейских стран, ничего не получили взамен.

„В то время как США ничего не получают взамен, они [Европа] получают свои деньги обратно“, — сказал он.

В начале февраля Трамп говорил, что хочет получить доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на помощь Киеву. По его словам, украинская „территория имеет огромную ценность с точки зрения редкоземельных металлов“.