Трамп заявил о скором подписании сделки о недрах с Украиной

„Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом“, - отметила министр.

Украина и США подписали меморандум, который „свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение“ по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Об этом в четверг, 17 апреля, написала в Facebook министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Трамп: сделка может быть заключена уже 24 апреля

Между тем, президент США в тот же день заявил, что соглашение о недрах с Украиной может быть подписано „скоро, возможно, уже в следующий четверг“, то есть 24 апреля. „Сделка есть“, - сказал Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.

Присутствовавший там министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что детали сделки с Украиной по недрам еще обсуждаются, и назвал возможной датой ее подписания 26 апреля, передает агентство AFP.