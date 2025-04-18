Трамп заявил о скором подписании сделки о недрах с Украиной

Украина и США подписали меморандум, который „свидетельствует о намерении финализировать и заключить соглашение“ по редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. Об этом в четверг, 17 апреля, написала в Facebook министр экономики Украины Юлия Свириденко.
„Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов - именно с такой целью команды работают над документом“, - отметила министр.
Свириденко добавила, что впереди - финализация текста соглашения, его подписание и ратификация парламентами Украины и США.
Каких-либо иных деталей министр не раскрыла.
Трамп: сделка может быть заключена уже 24 апреля
Между тем, президент США в тот же день заявил, что соглашение о недрах с Украиной может быть подписано „скоро, возможно, уже в следующий четверг“, то есть 24 апреля. „Сделка есть“, - сказал Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Белом доме.
Присутствовавший там министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что детали сделки с Украиной по недрам еще обсуждаются, и назвал возможной датой ее подписания 26 апреля, передает агентство AFP.
На той же встрече Трамп сказал, что „не возлагает“ ответственность за войну в Украине на ее президента Владимира Зеленского - хотя ранее президент США говорил об обратном. Теперь же Дональд Трамп заявил, что „не в восторге от того, что эта война началась“, и потому „недоволен“ как Зеленским, так и „кем-либо, кто к этому причастен“.
Долгая дорога к соглашению о недрах
Киев и Вашингтон ведут переговоры по поводу сделки о полезных ископаемых уже несколько месяцев. 15 февраля в Мюнхене Владимир Зеленский отказался одобрить имевшийся на тот момент вариант договора с США, пояснив, что в нем нет „конкретных гарантий безопасности“ для Украины.
30 марта Дональд Трамп обвинил Зеленского в намерении выйти из сделки. „Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы“, - сказал президент США. 1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев работает над тем, чтобы договор с Вашингтоном о полезных ископаемых обоюдно отвечал интересам обеих стран.
16 апреля агентство Bloomberg сообщило, что США смягчили условия сделки, снизив оценку ранее оказанной Киеву помощи с 300 до 100 млрд долларов. Эту сумму Вашингтон рассматривает как долг Украины, который та должна оплатить ресурсами. Актуальный на тот момент проект соглашения давал США преимущественное право на прибыль из общего инвестиционного фонда, куда будут поступать средства от украинских ресурсов. Предполагалось, что фонд будет контролироваться Вашингтоном.