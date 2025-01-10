Трамп заявил о подготовке к встрече с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. „Он хочет, чтобы мы встретились, и мы сейчас занимаемся организацией этого“, - сказал он на встрече с губернаторами-республиканцами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в четверг, 9 января.
По словам Трампа, на этой встрече пойдет речь о прекращении войны РФ против Украины. Ее детали еще „предстоит определить“, указал он. Республиканец, одержавший победу на президентских выборах в ноябре, будет приведен к присяге 20 января.
Трамп критикует политику Байдена в отношении Украины
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал американскую помощь Украине и обещал восстановить мир в этой стране „в течение 24 часов“, что встречалось критикой как в Киеве, так и среди союзников США. Власти Украины опасаются, что Трамп может настаивать на уступках Кремлю.
Среди прочего, на второй пресс-конференции после выборов Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за политику в отношении Украины. По его словам, Белый дом при Байдене допустил много ошибок в переговорах о возможном вступлении Киева в НАТО. По мнению Трампа, администрация Байдена могла спровоцировать Россию напасть на Украину, поскольку Кремль увидел некомпетентность Вашингтона.
Будущий спецпосланник: Трамп может предложить решение за 100 дней
В свою очередь Кит Келлог, номинированный Трампом на пост спецпосланника по Украине и России, заявил, что тот не намерен идти на уступки РФ, а, напротив, стремится защитить Украину. По его мнению, Трамп способен предложить „приемлемое решение“ для прекращения войны в Украине в ближайшей перспективе. Спецпосланник считает, что срок может быть установлен в 100 дней. Келлог подтвердил, что считает большой ошибкой Байдена его отказ вести диалог с Путиным.
Между тем, с начала полномасштабной военной агрессии России против Украины Соединенные Штаты являются одним из крупнейших партнеров Киева. За прошедшие почти три года Вашингтон выделил Украине 65,9 млрд долларов на помощь в сфере безопасности.