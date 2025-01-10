Трамп заявил о подготовке к встрече с Путиным

Среди прочего, на второй пресс-конференции после выборов Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за политику в отношении Украины. По его словам, Белый дом при Байдене допустил много ошибок в переговорах о возможном вступлении Киева в НАТО. По мнению Трампа, администрация Байдена могла спровоцировать Россию напасть на Украину, поскольку Кремль увидел некомпетентность Вашингтона.

Будущий спецпосланник: Трамп может предложить решение за 100 дней

В свою очередь Кит Келлог, номинированный Трампом на пост спецпосланника по Украине и России, заявил, что тот не намерен идти на уступки РФ, а, напротив, стремится защитить Украину. По его мнению, Трамп способен предложить „приемлемое решение“ для прекращения войны в Украине в ближайшей перспективе. Спецпосланник считает, что срок может быть установлен в 100 дней. Келлог подтвердил, что считает большой ошибкой Байдена его отказ вести диалог с Путиным.