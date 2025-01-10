2025.01.10 10:59

Трамп заявил о подготовке к встрече с Путиным

 
Deutsche Welle
D. Trumpas teigia, kad rengiamasi susitikimui su V. Putinu
D. Trumpas teigia, kad rengiamasi susitikimui su V. Putinu
ФОТО: ELIJAH NOUVELAGEALEXANDER NEMENOV | Scanpix

На встрече с губернаторами-республиканцами во Флориде избранный президент США сообщил, что занимается организацией встречи с президентом РФ. Она будет посвящена окончанию войны в Украине, указал он.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. „Он хочет, чтобы мы встретились, и мы сейчас занимаемся организацией этого“, - сказал он на встрече с губернаторами-республиканцами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в четверг, 9 января.

По словам Трампа, на этой встрече пойдет речь о прекращении войны РФ против Украины. Ее детали еще „предстоит определить“, указал он. Республиканец, одержавший победу на президентских выборах в ноябре, будет приведен к присяге 20 января.

Трамп критикует политику Байдена в отношении Украины

В ходе избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал американскую помощь Украине и обещал восстановить мир в этой стране „в течение 24 часов“, что встречалось критикой как в Киеве, так и среди союзников США. Власти Украины опасаются, что Трамп может настаивать на уступках Кремлю.

Среди прочего, на второй пресс-конференции после выборов Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена за политику в отношении Украины. По его словам, Белый дом при Байдене допустил много ошибок в переговорах о возможном вступлении Киева в НАТО. По мнению Трампа, администрация Байдена могла спровоцировать Россию напасть на Украину, поскольку Кремль увидел некомпетентность Вашингтона.

Будущий спецпосланник: Трамп может предложить решение за 100 дней

В свою очередь Кит Келлог, номинированный Трампом на пост спецпосланника по Украине и России, заявил, что тот не намерен идти на уступки РФ, а, напротив, стремится защитить Украину. По его мнению, Трамп способен предложить „приемлемое решение“ для прекращения войны в Украине в ближайшей перспективе. Спецпосланник считает, что срок может быть установлен в 100 дней. Келлог подтвердил, что считает большой ошибкой Байдена его отказ вести диалог с Путиным.

Между тем, с начала полномасштабной военной агрессии России против Украины Соединенные Штаты являются одним из крупнейших партнеров Киева. За прошедшие почти три года Вашингтон выделил Украине 65,9 млрд долларов на помощь в сфере безопасности.

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