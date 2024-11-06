Трамп заявил о победе на выборах и пообещал Америке "золотой век"

Камала Харрис решила не выступать этой ночью с речью в своем штабе в Вашингтоне, и, как передают наши корреспонденты, толпа ее соратников и сторонников после нескольких часов сначала воодушевленного, а затем нервного и мрачного ожидания постепенно разошлась.

Предвыборные опросы показывали равную поддержку Трампа и Харрис, но строить на них прогнозы, как и предупреждали социологи, не стоило: реальность оказалась иной.

Отрыв Трампа по общему числу собранных голосов не так велик, как по голосам выборщиков — около пяти миллионов из 122 подсчитанных — но тут дело в известной особенности процедуры американских выборов. Каждый штат, как самостоятельный член федерации, отдельно решает большинством голосов, кого из кандидатов он хочет видеть в Белом доме, и в подавляющем большинстве штатов все голоса выборщиков достаются победителю.

Несмотря на это, Трамп вновь победил на республиканских праймериз, Байден же был выдвинут в кандидаты от Демпартии практически без конкурентов.

Против Байдена говорил его статус самого пожилого президента США в истории, а также его низкие рейтинги, вызванные вспышкой инфляции в начале срока и ростом нелегальной иммиграции. Против Трампа — два объявленных ему импичмента, ворох уголовных дел и, главное, отказ признать поражение на прошлых выборах, который спровоцировал его сторонников на штурм Капитолия.

Еще недавно и действующий президент Джо Байден, и бывший президент Дональд Трамп казались маловероятными кандидатами от своих партий.

Даже по меркам американской политики, полной скандалов и неожиданных поворотов сюжета, предвыборная кампания этого года била все рекорды.

Но до финальной линии действующий президент не дошел — после провального выступления на дебатах в июне списывать признаки его резкого старения на „дезинформацию“, как это делали демократы прежде, стало больше невозможно. В последующие недели Байден за один день перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, а Харрис — с Трампом. В конце концов демократы убедили его отказаться от переизбрания.

Трамп, в свою очередь, тоже чуть не выбыл из гонки — но чудом увернулся от пули убийцы. Несколько дней после покушения наблюдателям казалось, что его победа теперь предрешена. Но беспрецедентная смена кандидата от демократов с Байдена на Харрис изменила динамику гонки.