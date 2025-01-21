Трамп заявил, что у него "есть полдня", чтобы закончить войну России и Украины, и подтвердил подготовку встречи с Путиным

В ходе президентской кампании Трамп неоднократно говорил, что готов завершить войну в течение 24 часов после того, как вступит в должность президента США. Журналисты спросили у Трампа 20 января, может ли он положить конец войне в обозначенный срок. Президент США ответил, что у него „есть еще полдня“, чтобы достичь этой цели. Как отмечает РБК, Трамп сделал такое заявление в Вашингтоне около 20:00 по местному времени (4:00 по Москве).