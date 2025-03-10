Трамп заявил, что США "почти" возобновили обмен разведданными с Украиной

„Мы почти это сделали“, — сказал Трамп, отвечая на борту президентского самолета Air Force One на вопрос журналиста, прекратит ли он паузу в обмене разведданными.
По словам Трампа, он хочет сделать „все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к чему-то“. Президент США добавил, что „ожидает хороших результатов“ от переговоров американской и украинской делегаций, которые пройдут в Джидде в Саудовской Аравии на текущей неделе. „Я думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса“, — сказал Трамп.
По мнению Трампа, Украина подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых с США. Подписание сделки сорвалось 28 февраля после публичной перепалки президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме.
О приостановке обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом стало известно 5 марта, когда об этом сообщили британские Financial Times и Sky News. Позже остановку передачи данных подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, назвав ее „паузой“ и добавив, что она „исчезнет“, когда продвинется соглашение о мире, к которому стремится Трамп.
По данным The New York Times, приостановка обмена коснулась данных, которые ВСУ использовали для нанесения ударов по российским войскам в глубине России. При этом CNN писал, что США продолжают предоставлять Украине данные, необходимые ей для защиты от российских ударов.