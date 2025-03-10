Трамп заявил, что США "почти" возобновили обмен разведданными с Украиной

„Мы почти это сделали“, — сказал Трамп, отвечая на борту президентского самолета Air Force One на вопрос журналиста, прекратит ли он паузу в обмене разведданными.

По словам Трампа, он хочет сделать „все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к чему-то“. Президент США добавил, что „ожидает хороших результатов“ от переговоров американской и украинской делегаций, которые пройдут в Джидде в Саудовской Аравии на текущей неделе. „Я думаю, что на этой неделе мы добьемся большого прогресса“, — сказал Трамп.