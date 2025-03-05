Трамп заявил, что получил от Зеленского письмо о готовности к мирным переговорам

О готовности сесть за стол переговоров Владимир Зеленский заявлял во вторник, когда комментировал перепалку с Трампом в Овальном кабинете. Он также ранее говорил, что Украина готова подписать соглашение о недрах.

Трамп сказал, что благодарен за письмо, добавив: „Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией и получили мощные сигналы о том, что они готовы к миру“.

По его словам, Зеленский также заявил о готовности подписать соглашение о добыче полезных ископаемых „в любое удобное время“.

„Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: „Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы““, — сказал Трамп.

В своем выступлении американский президент не конснулся приостановки военной помощи Киеву, о которой было объявлено накануне.

„К сожалению, Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Подумайте об этом“.

„Вы хотите, чтобы это продолжалось еще пять лет?“ — спросил Трамп и снова заявил, что США потратили на поддержку Украины гораздо больше, чем Европа.

„Я неустанно работаю, чтобы завершить жестокий конфликт в Украине, — заявил Трамп. — Миллионы украинцев и россиян были напрасно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно. США направили сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины“.

Это была первая речь Трампа в Конгрессе после возвращения в Белый дом. Это традиционное мероприятие, в котором президент подводит первые итоги первых нескольких недель своего срока. В должности Дональд Трамп провел уже 44 дня, то есть чуть более шести недель.

В 2017 году Трамп выступал с первой речью в Конгрессе ровно час, в этот раз он говорил 1 час 40 минут, его выступление стало самым длинным в истории.

„Америка вернулась“, — заявил он в начале выступления.

По его словам, за несколько недель текущей администрации удалось добиться того, чего не удавалось добиться ни одной администрации за годы.