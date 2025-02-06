Трамп запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях

„В последние годы многие образовательные учреждения и спортивные ассоциации разрешили мужчинам соревноваться в женских видах спорта. Это унизительно, несправедливо и опасно для женщин и девочек и лишает их равных возможностей участвовать и преуспевать в соревновательных видах спорта“, — говорится в указе „Отстранение мужчин от женского спорта“.

Указ будет иметь силу преимущественно на школьных, университетских и любительских состязаниях, однако Трамп заявил, что будет добиваться от Международного олимпийского комитета изменения правил в отношении спортсменов-трансгендеров до начала Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

„Отныне женский спорт будет только для женщин, — сказал Трамп в окружении женщин и девочек-спортсменок перед подписанием указа в Белом доме. — С этим указом война с женским спортом закончена“.

Во время своей инаугурационной речи Трамп объявил, что государственная политика США будет признавать только два пола — мужской и женский, после чего также подписал соответствующий указ.

Как отмечает CNN, прежде чем подписать указ в среду, Трамп повторил прошлогоднее ложное утверждение о том, что две олимпийские чемпионки, завоевавшие золото в соревнованиях по боксу среди женщин в 2024 году, были мужчинами, совершившими трансгендерный переход.

„Кто может забыть прошлогодние Олимпийские игры в Париже, где мужчина-боксер украл золотую медаль у женщин, так жестоко расправившись со своей соперницей, что она была вынуждена сдаться после 46 секунд боя, и это был чемпионский бой“, — сказал Трамп.