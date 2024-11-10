Трамп выиграл выборы в США в последнем „колеблющемся штате“

Через четыре дня после завершения президентских выборов в США подтверждена победа республиканца Дональда Трампа и в Аризоне. Он одержал верх над соперницей из Демократической партии Камалой Харрис и в результате заручился поддержкой еще 11 членов коллегии выборщиков, сообщили американские СМИ вечером в субботу, 9 ноября.

В результате Трамп добился успеха в последнем из семи так называемых „колеблющихся штатов“, которые считаются решающими для победы в президентских выборах в США. Ранее он уже добился победы в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. На предыдущих выборах четыре года тому назад тогдашний кандидат от Демократической партии Джо Байден одержал верх во всех этих штатах кроме Северной Каролины.