Трамп выдвинул на должность вице-президента сенатора Огайо Вэнса

Вэнс родился в 1984 году в Мидлтауне, штат Огайо, в семье Джеймса Дэвида Боумана. Кандидат в вице-президенты происходит из белой семьи рабочего класса, в основном шотландско-ирландского происхождения, сообщает BBC.

Вэнс служил в морской пехоте четыре года и служил в Ираке, а затем поступил в Университет штата Огайо, где получил степени в области политологии и философии.

После этого он поступил на юридический факультет Йельского университета, а затем написал книгу „Элегия хилбилли“, сообщает „Медуза“. В этой книге, опубликованной в 2016 году, политик описал свое довольно бедное детство и культуру „хиллбилли“ (что можно перевести как „деревенщина“). Книгу хвалили за точное описание „глубинной Америки“, объясняющее уход белого рабочего класса, традиционно голосовавшего за демократов, к Республиканской партии — и успех Дональда Трампа.