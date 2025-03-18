Трамп: Выданные Байденом помилования - недействительны

Байден превентивно помиловал ряд видных оппонентов Трампа

В последние часы своего президентства 20 января 2025 года 46-й президент США Джо Байден подписал указы о помиловании Марка Милли, Энтони Фаучи, Лиз Чейни и видных конгрессменов-демократов из комитета Палаты представителей, которые добивались привлечения Трампа к ответственности в связи с захватом Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

В декабре 2024 года Байден также помиловал 39 преступников и сократил сроки заключения почти 1500 нарушителям закона. „Америка была построена на обещании возможностей и вторых шансов“, - пояснил он свое решение 12 декабря, добавив, что ему выпала честь „помиловать людей, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию“. В Белом доме уточнили, что этот акт помилования стал крупнейшим в современной истории Соединенных Штатов. Кроме того, 1 декабря президент США официально помиловал своего сына 54-летнего Хантера Байдена.