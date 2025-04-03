2025.04.03 14:30

Трамп ввел пошлины для необитаемых островов

 
rus.DELFI.lv
Pingvinas
Pingvinas
ФОТО: Corbis/Scanpix

В списке стран и территорий, для которых президент США ввел „взаимные пошлины“ оказались необитаемые острова Херд и Макдональд в субарктической части Индийского океана, пишет со ссылкой на Axios телеграм-канал Meduza.

В Белом доме пояснили, что острова, на которых живут только тюлени и пингвины, попали в список как австралийские территории. Для них будет действовать такая же пошлина, как для всей Австралии — 10%.

Херд и Макдональд — не единственные необитаемые острова, попавшие в список. В него также включен остров Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями. Ян-Майен, у которого нет постоянного население, является норвежской территорией.

В отличие от австралийских островов, для Ян-Майена действует отдельная ставка пошлины — 10%, в то время как для остальной Норвегии пошлина установлена на уровне 15%.

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