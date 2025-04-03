Трамп ввел пошлины для необитаемых островов

В Белом доме пояснили, что острова, на которых живут только тюлени и пингвины, попали в список как австралийские территории. Для них будет действовать такая же пошлина, как для всей Австралии — 10%.

Херд и Макдональд — не единственные необитаемые острова, попавшие в список. В него также включен остров Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями. Ян-Майен, у которого нет постоянного население, является норвежской территорией.