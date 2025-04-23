Трамп возмущен заявлениями Зеленского о Крыме

Ермак: Киев привержен мирным инициативам США

В тот же день, 23 апреля, в Лондоне завершились международные консультации об урегулировании российско-украинской конфликта с участием представителей Великобритании, Франции, Германии и Украины. Первоначально планировалось, что во встрече примут участие дипломаты США, но госсекретарь Марко Рубио отказался от поездки в Лондон после заявления Зеленского о Крыме, сделанном накануне, 22 апреля. „Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить - это вне нашей конституции“, - сказал украинский лидер на брифинге.