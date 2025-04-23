Трамп возмущен заявлениями Зеленского о Крыме

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство словами украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина „не признает юридически оккупацию Крыма“. „Это заявление крайне вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президенте Бараке Обаме и даже не является предметом обсуждения“, - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома подчеркнул, что никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией. „Но если он хочет вернуть Крым, то почему они не сражались за него 11 лет назад, когда его передали России без единого выстрела?“, - спрашивает он.
Трамп: Зеленский может потерять всю страну
По словам Трампа, „провокационные заявления“ Зеленского делают переговоры о завершении войны в Украине очень трудными. „Он может выбрать мир или продолжать войну еще три года, в конечном счете потеряв всю страну“, - добавил президент США.
„Мы находимся очень близко к сделке“, - заявил Трамп, призвав Зеленского, „наконец, завершить это“.
Ермак: Киев привержен мирным инициативам США
В тот же день, 23 апреля, в Лондоне завершились международные консультации об урегулировании российско-украинской конфликта с участием представителей Великобритании, Франции, Германии и Украины. Первоначально планировалось, что во встрече примут участие дипломаты США, но госсекретарь Марко Рубио отказался от поездки в Лондон после заявления Зеленского о Крыме, сделанном накануне, 22 апреля. „Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить - это вне нашей конституции“, - сказал украинский лидер на брифинге.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, представлявший украинскую делегацию в Лондоне, заявил, что участники встречи выразили свою приверженность „мирным усилиям президента США Дональда Трампа“. „Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и общее стремление как можно быстрее остановить войну“, - написал Ермак в своем Telegram-канале.
„Россия по-прежнему отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов“, - подчеркнул глава офиса украинского президента.