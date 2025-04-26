Трамп вновь пригрозил России санкциями

Вашингтон грозил Москве санкциями и торговыми сборами

В начале марта Трамп уже заявлял , что „решительно рассматривает“ возможность введения санкций и новых пошлин против России, чтобы принудить ее к урегулированию в Украине. Однако в список из большинства стран мира, в отношении которых в апреле было объявлено о введении таможенных пошлин США , Россия не вошла.