Трамп вновь пригрозил России санкциями

Президент США Дональд Трамп после встречи в Риме со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пригрозил России санкциями. Действия президента РФ Владимира Путина заставляют думать, что, „возможно, он не хочет останавливать войну (против Украины. - Ред.), а просто водит меня за нос“, написал глава Белого дома в субботу, 26 апреля, в своей соцсети Truth Social.
„В последние несколько дней у Путина не было причин обстреливать ракетами гражданские районы и города“, - выразил уверенность Трамп, добавив, что, вероятно, с Россией нужно поступить „по-другому“ - через банковские или вторичные санкции. „Слишком много людей погибает!“ - написал он.
Трамп и Зеленский прибыли в Рим для участия в церемонии погребения папы римского Франциска. Перед мероприятием они провели 15-минутную встречу.
Вашингтон грозил Москве санкциями и торговыми сборами
В начале марта Трамп уже заявлял, что „решительно рассматривает“ возможность введения санкций и новых пошлин против России, чтобы принудить ее к урегулированию в Украине. Однако в список из большинства стран мира, в отношении которых в апреле было объявлено о введении таможенных пошлин США, Россия не вошла.