Трамп внес залог в 175 млн долларов по делу о мошенничестве

Экс-президент и его сыновья Эрик и Дональд Трамп-младший были признаны виновными в искусственном завышении стоимости активов семейной империи недвижимости на миллиарды долларов в течение многих лет с целью получения лучших условий по кредитам и страхованию. В связи с этим в середине февраля Трамп был приговорен к штрафу в размере 355 млн долларов плюс проценты за весь период финансовых махинаций, а его сыновья - к штрафу в размере четырех миллионов долларов плюс проценты. Общая сумма составила почти 454 млн долларов. Кроме того, Трампу и его сыновьям также запретили управлять компаниями в штате Нью-Йорк в течение трех лет.