Трамп утверждает, что Зеленский готов отдать Крым РФ

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане

В Ватикане 26 апреля состоялись переговоры Трампа и Зеленского - политики прибыли туда на церемонию похорон папы римского Франциска. Это первый личный контакт президентов Украины и США после скандала в Белом доме во время визита украинского лидера 28 февраля. Теперь Трамп назвал произошедшее „незначительным спором“. „Я не согласился с тем, что он сказал, а камеры работали“, - сказал американский лидер. Новая встреча продлилась около 15 минут. Белый дом характеризовал ее как „продуктивную“, Киев - как „очень символическую“.