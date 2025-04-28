Трамп усиливает контроль над чиновниками

По новым правилам, вводимым в администрации США, американских чиновников впредь будут оценивать не по их компетентности, деловой хватке и лидерским качествам, а исходя из того, насколько „добросовестно“ они исполняют законы и следуют политической программе президента Дональда Трампа. Об этом в субботу, 26 апреля пишет газета The Wall Street Journal, проанализировав служебные документы Управления кадровой службы США (Office of Personnel Management, OPM), которое будет консолидировать контроль над кадровой политикой государственных учреждений.

По информации издания, теперь это управление должно будет давать добро для трудоустройства сотрудников в федеральные ведомства, чего раньше не требовалось, а также принимать решения об их увольнении согласно собственным „критериям пригодности“ персонала. Ожидается, что такая система будет внедрена с начала нового финансового года, пишет WSJ.