Трамп: Украине следует забыть о членстве в НАТО

Глава Белого дома выразил уверенность, что ему удастся прекратить войну в Украине. Он заявил, что российской стороне придется пойти на уступки в переговорах, чтобы достичь мира. „Мы сделаем все, что можем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон“, - сказал американский лидер во время общения с журналистами. Трамп заверил, что постарается, чтобы соглашение „было хорошим для Украины“. По его словам, США попытаются помочь Украине вернуть часть утраченных территорий, хотя это будет сложно.
Президент США отметил, однако, что Украине следует „забыть о НАТО“. По его мнению, война началась именно из-за вопроса членства Украины в Североатлантическом альянсе.
Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон
Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение, касающееся разработки „редкоземельных и других материалов“. Президент США считает, что сделка может помочь компенсировать всю военную помощь, которую администрация Джо Байдена направляла Украине, и при этом потенциально принести гораздо больше прибыли. Трамп сказал, что США „удалось заключить сделку“, в результате которой Вашингтон получит „много денег в будущем“ за помощь, оказанную Киеву.
Ранее Зеленский, говоря о рамочном соглашении, которое планируется подписать в Вашингтоне, заявлял, что в нем ничего не говорится о долге Украины перед США за уже поставленную военную помощь. Кроме того, по словам украинского лидера, в соглашении будет записано, что „правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для достижения долгосрочного мира“.