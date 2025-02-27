2025.02.27 09:58

Трамп: Украине следует забыть о членстве в НАТО

 
D. Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai turi suteikti ne JAV, o Europa
D. Trumpas: saugumo garantijas Ukrainai turi suteikti ne JAV, o Europa
ФОТО: Brian Snyder | Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут предлагать Украине дополнительные гарантии безопасности. „Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх того, что есть. Мы поручим это Европе... Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо“, - сказал Трамп, выступая в среду, 26 февраля, на первом заседании кабинета министров США. Вашингтон, в частности, может поддержать Европу в случае развертывания в Украине европейских миротворцев.

Глава Белого дома выразил уверенность, что ему удастся прекратить войну в Украине. Он заявил, что российской стороне придется пойти на уступки в переговорах, чтобы достичь мира. „Мы сделаем все, что можем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон“, - сказал американский лидер во время общения с журналистами. Трамп заверил, что постарается, чтобы соглашение „было хорошим для Украины“. По его словам, США попытаются помочь Украине вернуть часть утраченных территорий, хотя это будет сложно.

Президент США отметил, однако, что Украине следует „забыть о НАТО“. По его мнению, война началась именно из-за вопроса членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон

Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение, касающееся разработки „редкоземельных и других материалов“. Президент США считает, что сделка может помочь компенсировать всю военную помощь, которую администрация Джо Байдена направляла Украине, и при этом потенциально принести гораздо больше прибыли. Трамп сказал, что США „удалось заключить сделку“, в результате которой Вашингтон получит „много денег в будущем“ за помощь, оказанную Киеву.

Ранее Зеленский, говоря о рамочном соглашении, которое планируется подписать в Вашингтоне, заявлял, что в нем ничего не говорится о долге Украины перед США за уже поставленную военную помощь. Кроме того, по словам украинского лидера, в соглашении будет записано, что „правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для достижения долгосрочного мира“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии