Трамп: Украине следует забыть о членстве в НАТО

Глава Белого дома выразил уверенность, что ему удастся прекратить войну в Украине. Он заявил, что российской стороне придется пойти на уступки в переговорах, чтобы достичь мира. „Мы сделаем все, что можем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон“, - сказал американский лидер во время общения с журналистами. Трамп заверил, что постарается, чтобы соглашение „было хорошим для Украины“. По его словам, США попытаются помочь Украине вернуть часть утраченных территорий, хотя это будет сложно.