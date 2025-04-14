Трамп угрожает новыми тарифами на смартфоны — всего через пару дней после их отмены

Это означает, что первая по стоимости в прошлом году статья китайского экспорта в Америку, освобождена от импортных пошлин, наряду с другими электронными устройствами и компонентами, включая полупроводники, солнечные батареи и карты памяти.

Однако в субботней записке таможенной службы США в списке освобождаемых от 125% тарифа товаров, ввозимых в страну из Китая, фигурировал код „00.13.8517.00“ — в таможенном списке США им обозначают смартфоны.

„Нам нужны наши лекарства, нам нужны полупроводники и электроника, которые должны производиться в Америке“, — добавил он.

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что новые пошлины будут дополнять целый ряд глобальных тарифов, которые США ввели в начале апреля, а затем приостановили на 90 дней.

По данным компании Counterpoint, занимающейся исследованием мирового технологического рынка, до 80% айфонов, предназначенных для продажи в США, производятся в Китае.

В большинстве американских магазинов эффект от введения 125% тарифов на производственный комплекс Apple в Чжэнчжоу на востоке Китая проявился бы уже через несколько недель.

Стоит задуматься о том, что произошло бы, если бы этого исключения не случилось.

В контексте того, что всего несколько дней назад министр торговли США Говард Лютник заявил, что суть эскалации тарифов против Китая заключается в возвращении производства iPhone в США, это довольно неожиданный, если не сказать потрясающий поворот, считает экономический редактор Би-би-си Фейсал Ислам.

Прибыли технологического гиганта за счет производства оцениваются в 40-60%. Типичная цена iPhone могла бы вырасти вдвое и подобраться к 2000 долларов. В качестве другого варианта Apple могла бы поднять цены на айфоны на других рынках, например, в Европе, но согласится ли остальной мир платить тарифный налог Трампа?

Публичного и неприятного повышения цен на iPhone удалось избежать, но это все еще может случиться, если, как заявил Белый дом, ранее введенные 20% тарифы на Китай, чтобы подстегнуть Пекин к борьбе с поставками в США наркотика фентанила, останутся в силе.