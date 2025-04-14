Трамп угрожает новыми тарифами на смартфоны — всего через пару дней после их отмены

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что новые пошлины будут дополнять целый ряд глобальных тарифов, которые США ввели в начале апреля, а затем приостановили на 90 дней.
„Нам нужны наши лекарства, нам нужны полупроводники и электроника, которые должны производиться в Америке“, — добавил он.
Однако в субботней записке таможенной службы США в списке освобождаемых от 125% тарифа товаров, ввозимых в страну из Китая, фигурировал код „00.13.8517.00“ — в таможенном списке США им обозначают смартфоны.
Это означает, что первая по стоимости в прошлом году статья китайского экспорта в Америку, освобождена от импортных пошлин, наряду с другими электронными устройствами и компонентами, включая полупроводники, солнечные батареи и карты памяти.
В контексте того, что всего несколько дней назад министр торговли США Говард Лютник заявил, что суть эскалации тарифов против Китая заключается в возвращении производства iPhone в США, это довольно неожиданный, если не сказать потрясающий поворот, считает экономический редактор Би-би-си Фейсал Ислам.
США вывели из-под действия тарифов крупнейшую статью китайского экспорта и самый известный готовый товар, не объявив об этом публично.
Стоит задуматься о том, что произошло бы, если бы этого исключения не случилось.
В большинстве американских магазинов эффект от введения 125% тарифов на производственный комплекс Apple в Чжэнчжоу на востоке Китая проявился бы уже через несколько недель.
По данным компании Counterpoint, занимающейся исследованием мирового технологического рынка, до 80% айфонов, предназначенных для продажи в США, производятся в Китае.
Прибыли технологического гиганта за счет производства оцениваются в 40-60%. Типичная цена iPhone могла бы вырасти вдвое и подобраться к 2000 долларов. В качестве другого варианта Apple могла бы поднять цены на айфоны на других рынках, например, в Европе, но согласится ли остальной мир платить тарифный налог Трампа?
Публичного и неприятного повышения цен на iPhone удалось избежать, но это все еще может случиться, если, как заявил Белый дом, ранее введенные 20% тарифы на Китай, чтобы подстегнуть Пекин к борьбе с поставками в США наркотика фентанила, останутся в силе.
Ключевую роль здесь играет Тим Кук, исполнительный директор Apple, считает Фейсал Ислам. Он может встретиться как с президентом США Дональдом Трампом, так и с председателем КНР Си Цзиньпином. „Не будет слишком смелым предположить, что, если это произойдет, любой мир в торговой войне между США и Китаем может быть достигнут при посредничестве Кука“, — пишет он.
Новые расчеты
События развиваются довольно быстро. В выходные в американской прессе появились сообщения о том, что торговый „ястреб“ Белого дома, советник президента Пит Наварро уступает главенствующую роль министру финансов США Скотту Бессенту.
Наварро считается автором метода, по которому рассчитывали так называемые взаимные тарифные ставки пропорционально размеру положительного сальдо торгового баланса страны с США. Он назвал его „суммой всех обманов“.
Сейчас Бессент ведет переговоры с торговыми партнерами Вашингтона, стремясь избежать повторного применения этих тарифов после назначенной Трампом 90-дневной паузы.
Однако предшествовавшие тому 10 дней хаоса на рынках ставят серьезный вопрос: есть ли у торговых партнеров США стимул торговаться? Администрацию Трампа явно напугала реакция рынка облигаций на тарифные планы президента и возможная потеря американскими долговыми обязательствами статуса „тихой гавани“ для инвесторов.
Чтобы не допустить повышения эффективных процентных ставок по облигациям до 5%, США нужны сделки не только со странами с положительным сальдо.
Широкий спектр исключений, введенных в эти выходные, сам по себе можно расценивать как разворот на 180 градусов от принципа, воплощенного в пресловутой таблице тарифов, с большой помпой продемонстрированной Трампом.
По данным консалтинговой компании Capital Economics, чуть менее четверти всего китайского экспорта теперь не облагается 125% тарифом. От освобождения от тарифов выиграли и другие страны: 64% экспорта в США из Тайваня, 44% из Малайзии и чуть менее 30% из Вьетнама и Таиланда теперь также освобождены от тарифов.
Универсальный 10% тариф теперь изобилует исключениями, и самые большие послабления касаются многих стран с огромным положительным сальдо торгового баланса от производства электроники.
Новый метод расчета тарифов фактически предполагает предоставление скидки с универсального 10% тарифа (за счет исключений) странам с наибольшим профицитом. Например, Тайвань имеет положительное сальдо с США в размере 74 млрд долларов, а Вьетнам — 124 млрд долларов.
Это полная противоположность расчетам Наварро, сделанным на прошлой неделе, отмечает Фейсал Ислам. За 10 дней мы прошли путь от „мародеров и грабителей“, которые пострадают больше всех, до того, что те, кто имеет большой профицит в торговле с США (за исключением Китая), получают самые большие поблажки.
Тем временем Великобритания, которая, по американским данным, имеет дефицит в 12 миллиардов долларов — то есть США продают Великобритании больше, чем покупают, — получила 25% тариф на автомобили, самую крупную статью экспорта, и такие же тарифы грозят второй крупной экспортной номинации — лекарствам.
Белый дом плавно перешел от твердого заявления о том, что никаких переговоров по базовым 10% тарифам не будет, к тому, чтобы предлагать исключения для тех самых товаров, которые являются причиной дефицита торгового баланса — ради сокращения которого все эти тарифы и были придуманы.
Однако новые заявления Трампа можно трактовать как сигнал, что тарифная война не закончена, а лишь отложена. „В ходе предстоящих расследований тарифов национальной безопасности мы рассмотрим полупроводники и ВСЮ ЦЕПОЧКУ ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОНИКИ“, — написал он и обещал в понедельник представить обновленную информацию о пошлинах на полупроводники.
В понедельник Sony объявила, что повышает цены на свою флагманскую игровую консоль PlayStation 5 примерно на 10% в Европе, Австралии и Новой Зеландии, ссылаясь на „сложную экономическую ситуацию“, инфляцию и колебания валютных курсов. О повышении цен в США компания не сообщила, из чего некоторые аналитики сделали вывод, что желание решить проблемы миром еще не угасло.
Министерство торговли Китая назвало решение Трампа об отмене тарифов на смартфоны „небольшим шагом“ со стороны США и заявило, что Пекин „оценивает последствия“ этого шага. Новые заявления американской администрации вновь отодвигают перспективы оттепели в торговой войне, последние залпы которой с китайской стороны вывели ответные тарифы на американские товары на уровень в 125%.
Это несколько меньше, чем 145% совокупных тарифов, наложенных Трампом на китайские товары с начала своего президентства, но, когда речь идет о трехзначных пошлинах, лишние 10 или 20% вряд ли имеют решающее значение.
Объявляя о своих последних тарифах, министерство торговли Китая на прошлой неделе заявило, что будет „бороться до конца“, если США „будут настаивать на провоцировании тарифной или торговой войны“.