Трамп: У России есть дедлайн для согласия на перемирие

„И если он (Владимир Зеленский. - Ред.) это сделает, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы, - подчеркнул Трамп. - Мы заключили сделку по редкоземельным металлам, а теперь он говорит: ну, знаете, я хочу провести переговоры по сделке заново. Он хочет быть членом НАТО. Ну, никогда не планировалось, чтобы он стал членом НАТО. Он это понимает. Так что, если он хочет провести новые переговоры по сделке, у него большие проблемы“.