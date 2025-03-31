Трамп: У России есть дедлайн для согласия на перемирие

У России есть „психологический дедлайн“, чтобы согласиться на прекращение огня в войне против Украины. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп поздним вечером в воскресенье, 30 марта, отвечая на борту президентского самолета Air Force One на вопрос одного из журналистов, есть ли у Москвы крайний срок, чтобы определиться, согласна ли она на установление перемирия.
„Это психологический дедлайн, - цитирует главу Белого дома онлайн-издание The Hill. - Если я начну думать, что они тянут время, водя нас за нос, я не буду этому рад“.
Критика Трампа в адрес Зеленского
При этом Трамп добавил, что, по его мнению, не Россия все же не водит США за нос, а президент РФ Владимир Путин „хочет заключить сделку“. В то же время президент США продолжил критику украинского лидера Владимира Зеленского, который, по оценке Трампа, пытается избежать заключения с США сделки по минеральным ресурсам.
„И если он (Владимир Зеленский. - Ред.) это сделает, у него будут проблемы. Большие, большие проблемы, - подчеркнул Трамп. - Мы заключили сделку по редкоземельным металлам, а теперь он говорит: ну, знаете, я хочу провести переговоры по сделке заново. Он хочет быть членом НАТО. Ну, никогда не планировалось, чтобы он стал членом НАТО. Он это понимает. Так что, если он хочет провести новые переговоры по сделке, у него большие проблемы“.
30 марта в беседе с телеканалом NBC Дональд Трамп заявил, что он „очень, очень рассержен, в ярости“ на Путина за то, что тот высказал мысль о том, что в Украине должно быть новое руководство. При этом Трамп пригрозил ввести новые санкции против российского нефтяного сектора, если Москва не согласится сесть за стол переговоров для окончания войны против Украины.