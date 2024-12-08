Трамп требует немедленного прекращения огня в Украине

Команда Трампа предложила 3 плана окончания войны в Украине

Позиция Кита Келлога, которого Трамп предложил назначить своим специальным посланником по Украине иРоссии, была сформулирована весной в стратегическом документе „Америка прежде всего, Россия и Украина“, который он и его соавтор представили Дональду Трампу. Суть этого предложения состоит в заморозке конфликта по сложившейся линии фронта, но при этом США должны обеспечить Украине возможность „вести переговоры с позиции силы“ и донести до Кремля информацию о последствиях несоблюдения им условий такого мирного договора. Келлог также заявлял, что Трамп пообещает Киеву больше оружия, только если тот согласится на переговоры, и одновременно предупредит Москву, что Вашингтон „вооружит Украину“, если РФ откажется обсуждать возможность прекращения войны. Переговоры о вступлении Украины в НАТО при этом будут отложены.