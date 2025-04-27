Трамп требует льгот для США в Суэцком и Панамском каналах

Дональд Трамп потребовал, чтобы администрации Панамского и Суэцкого каналов отменили сборы за проход военных кораблей и гражданских судов под флагом США. С такими словами республиканец выступил в соцсети TruthSocial в субботу, 26 апреля.

„Американским судам - как военным, так и коммерческим - должен быть разрешен проход через Панамский и Суэцкий каналы без взимания платы! Этих каналов не было бы без США. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и подать докладную записку“, - написал Трамп.

Внимание Трампа к Панамскому каналу