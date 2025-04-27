Трамп требует льгот для США в Суэцком и Панамском каналах

Дональд Трамп потребовал, чтобы администрации Панамского и Суэцкого каналов отменили сборы за проход военных кораблей и гражданских судов под флагом США. С такими словами республиканец выступил в соцсети TruthSocial в субботу, 26 апреля.
„Американским судам - как военным, так и коммерческим - должен быть разрешен проход через Панамский и Суэцкий каналы без взимания платы! Этих каналов не было бы без США. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и подать докладную записку“, - написал Трамп.
Внимание Трампа к Панамскому каналу
Еще до возвращения в Белый дом Трамп стал активно высказываться против руководства Панамского канала. Политик требовал уменьшить зависимость от Китая и больше сотрудничать с США. В итоге оператор портов на противоположных концах канала, гонконгская группа Hutchison Holdings, заявила, что намерена продать их американскому консорциуму.
Судя по открытым источникам, о Суэцком канале Трамп ранее не высказывался. Это был совместный проект османского Египта и Франции в середине XIX века. Сейчас на Суэцкий канал приходится около 10-12% мировой морской торговли, на Панамский - 5-6%.