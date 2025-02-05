Трамп: США возьмут под контроль сектор Газа

Трамп о секторе Газа: „Мы будем владеть им“

„США возьмут под контроль сектор Газа, мы поработаем с ним, - заявил глава Белого дома. - Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия там на месте“.

„Если это необходимо, мы это сделаем, мы возьмем под контроль этот участок, мы будем его развивать, создадим тысячи рабочих мест. Это будет то, чем весь Ближний Восток сможет гордиться“, - добавил Трамп. На вопрос, кто будет там жить, республиканец ответил, что сектор Газа может стать домом для „людей мира“ и „ривьерой Ближнего Востока“.