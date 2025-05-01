Трамп: США получат от сделки c Украиной больше 350 млрд

Отвечая по телефону на вопрос модератора в студии о том, могло бы присутствие США в Украине сдержать Владимира Путина в регионе, Трамп подчеркнул: „Могло бы. Но причина, по которой я сделал это (подписал с Украиной соглашение о ресурсах. - Ред.), - то, что мы вложили 350 млрд долларов или сумму, близкую к этой, в то время как Европа вложила сто млрд долларов <…> Понимаете, они одолжили деньги. А (прежний президент США Джо. - Ред.) Байден вручил им 350 млрд долларов, наличностью и военным оборудованием. 350, и мы не получили ничего. И я чувствовал себя очень глупо, являясь главой государства, в то время как Европа получит свои деньги назад, хотя это была гораздо меньшая сумма, а мы не получим ничего. Поэтому я отправился к ним (украинцам. - Ред.) и сказал: „Послушайте, мы получим редкоземельные металлы“. У них есть прекрасные редкоземельные металлы. Я имею в виду определенные минералы, материалы. У них есть вещи, которых нет во многих других местах, это - крупный актив. И сегодня мы заключили сделку, от которой мы получим гораздо больше, чем 350 млрд долларов“.