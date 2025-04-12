Трамп сообщил об успешной сдаче когнитивного теста

Президент США Дональд Трамп в рамках планового медосмотра прошел и когнитивный тест. 78-летний политик заявил, что решил поступить иначе, чем его предшественник на посту президента Джо Байден, который отказывался от такого обследования. „Я не знаю, что еще вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы“, - заявил республиканец журналистам вечером в пятницу, 11 апреля. При этом он не раскрыл подробностей о типе теста и полученных им конкретных результатах.
Трамп добавил, что и ранее неоднократно проходил когнитивные тесты и всегда справлялся с ними без ошибок. Он также положительно отозвался о своем общем состоянии после медосмотра: „В целом я почувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Хорошее сердце. Добрая душа. Очень добрая душа“. Он пообещал, что отчет с результатами будет опубликован 13 апреля.
В американской политике есть особенность: президенты время от времени раскрывают информацию о своем здоровье. Это не требуется по закону, но стало своего рода ритуалом, которого придерживаются все главы американского государства, отмечает агентство dpa.