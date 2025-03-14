2025.03.14 16:10

Трамп сообщил об "очень хороших" переговорах с Путиным и попросил его избежать "резни"

 
rus.DELFI.lv
Дональд Трамп
Дональд Трамп
ФОТО: Win McNamee | Scanpix

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом политик написал в своей соцсети TruthSocial.

Трамп охарактеризовал разговор как „очень хороший и продуктивный“. „Есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может, наконец, закончиться“, — отметил американский лидер.

„В этот самый момент тысячи украинских военнослужащих окружены российскими военными и находятся в очень тяжелом и уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны“, — добавил Трамп.

Из его поста не ясно, имеется ли в виду телефонный разговор двух президентов, о котором ранее не сообщалось, или переговоры Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые прошли в Москве накануне.

В Кремле о разговоре между Трампом и Путиным не сообщали.

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