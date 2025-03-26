Трамп: РФ, возможно, тянет с подписанием перемирия с Киевом

Президент США Дональд Трамп допустил, что Россия намеренно затягивает подписание соглашения о прекращении огня с Украиной. „Я не знаю. Но я думаю, что Россия хочет положить конец этой войне, но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так (как бизнесмен. - Ред.) на протяжении многих лет: „Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать“. Я не уверен. Но все же думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и, думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы все это закончилось“, - сказал Трамп в интервью медиакомпании Newsmax вечером во вторник, 25 марта.