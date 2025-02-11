Трамп разрешил давать взятки иностранным чиновникам

По мнению Трампа, опасаясь давать взятки, американский бизнес оказывается в неравном положении и проигрывает иностранным конкурентам в других странах. „Это будет означать гораздо больше бизнеса для Америки“, - заявил Трамп журналистам, подписывая указ в Овальном кабинете. В тексте указа говорится, что этот закон наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Дональд Трамп хотел отменить FCPA еще во время своего первого президентского срока, отмечает агентство Reuters. Он называл этот закон, принятый при президенте Джимми Картере, „ужасным“, утверждая, что „весь мир смеется“ над американцами за то, что они его соблюдают.