Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Когда это произошло, неизвестно. На вопрос о том, сколько раз два президента говорили по телефону, Трамп ответил: „Я лучше промолчу“.
Владимир Путин, заявил Трамп, хочет, „чтобы люди перестали умирать [на поле боя]“.
Президент США также рассказал, что у него есть четкий план о том, как закончить войну. „Я надеюсь, это будет быстро“, — сказал Трамп, добавив, что „они хотят встретиться“ (вероятно, имея в виду президентов России и Украины).
На конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет на следующей неделе, вице-президент США Джей Ди Ванс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Трамп допустил, что он сам, возможно, встретится с Зеленским на следующей неделе.
Президент США также рассказал, что он хочет заключить сделку в 500 млн долларов с Зеленским, чтобы получить доступ к редкоземельным металлам и украинскому газу в обмен на гарантии безопасности.
В Кремле не могут „ни подтвердить, ни опровергнуть“ разговор Трампа и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может „ни подтвердить, ни опровергнуть“ публикацию New York Post о телефонном разговоре Путина и Трампа о войне в Украине, передает „Интерфакс“.
Песков также отметил, что коммуникации между Москвой и Вашингтоном возникают по разным каналам.
Президент США Дональд Трамп в интервью таблоиду New York Post рассказал, что обсудил по телефону с Путиным войну в Украине. Однако он не стал уточнять, когда и каким по счету был этот разговор с Путиным, ответив „Я лучше промолчу“.
По утверждению Трампа, Путин хочет, „чтобы люди перестали умирать [на поле боя]“.
Президент США также вновь заявил, что у него есть „конкретный план“ по прекращению войны в Украине.